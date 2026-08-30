Ferryscanner: nei mesi estivi prenotazioni cresciute del 22%

Crescita del 22 per cento anno su anno nel periodo giugno-agosto per le prenotazioni relative ai traghetti. E’ quanto emerge dall’analisi effettuata da Ferryscanner, la piattaforma di prenotazione di traghetti online che permette di confrontare tratte e compagnie.
“Le destinazioni internazionali raccolgono l’85% delle prenotazioni complessive e segnano un incremento del 13% rispetto allo scorso anno – spiega l’azienda in una nota -. La Grecia si conferma la grande protagonista dell’estate italiana: le rotte tra le isole dell’Egeo occupano le prime posizioni tra i collegamenti più prenotati, con Ios-Santorini, Mykonos-Paros e Mykonos-Naxos in testa”.
Importante la componente italiana: le prenotazioni per viaggi interni sono, infatti, più che raddoppiati rispetto al 2025, registrando un incremento del 110%. Agosto rimane il mese più intenso dove si concentra il 56% delle partenze estive.