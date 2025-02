Saranno oltre 6.750 i turisti che arriveranno a Sanremo in occasione del Festival che partirà il prossimo martedì 11 febbraio, per un totale di 34.646 presenze nell’area. La permanenza media calcolata è particolarmente lunga, con 5,1 notti.

Complessivamente, i benefici economici generati grazie alla realizzazione del Festival di Sanremo 2025 sono stimati in 184 milioni 104mila euro.

Lo dice lo studio sull’impatto economico del Festival di Sanremo realizzato da JFC di Massimo Feruzzi, che mette in evidenza come l’evento nazional popolare per eccellenza sia un grande attrattore turistico per il territorio.

Sul totale delle presenze turistiche, l’81,6% soggiornerà nel territorio comunale di Sanremo, mentre il restante 18,4% sceglierà invece di alloggiare nel territorio limitrofo. Nel complesso, il 64,7% di questi ospiti che soggiornano sul territorio sceglierà una struttura ricettiva alberghiera, mentre il restante 35,3% prediligerà alloggiare in una struttura extralberghiera.

I benefici economici diretti, quindi i valori economici rilasciati sul territorio comunale di Sanremo da tutti coloro che prenderanno parte all’evento, sono stimati in circa 20 milioni di euro. I benefici indiretti, ossia quelli che verranno attivati sul territorio per rispondere alle esigenze di beni e servizi per l’organizzazione dell’evento da parte delle aziende coinvolte ed i servizi territoriali di vario genere, sono stati stimati in ulteriori 10 milioni di euro, mentre i benefici indotti vengono stimati in poco meno di 7,8 milioni di euro.

Altri valori sono quelli generati sulla filiera e sulla valorizzazione del brand Sanremo, nonché il media ADV value. Si tratta di benefici a lungo termine, stimati rispettivamente in 7,5 milioni per la legacy di filiera, in 43,5 milioni per valorizzazione del brand e in 95,5 milioni per quanto riguarda la quantificazione economica della visibilità sui canali di comunicazione.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale di questi benefici economici, infine, il 90,6% dei medesimi ricadrà sul territorio del Comune di Sanremo, mentre il 9,4% si distribuirà sul territorio limitrofo.