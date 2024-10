L’Italia è la prima destinazione cicloturistica mondiale. È uno dei dati emersi a TTG Travel Experience, in base all’indagine di Fiab-Fondazione Italiana Ambiente e Bicicletta, diventata da poco coordinatrice di EuroVelo, il network di ciclovie più grande in Europa.

Tra i principali obiettivi di Eurovelo quello di estendere lo sviluppo della mobilità ciclistica di lunga percorrenza, in particolare per il turismo. L’idea è di portare a compimento la costruzione della rete nell’estensione minima di 20mila km. Un progetto strategico per valorizzare i percorsi cicloturistici della Penisola e un comparto destinato a crescere. Oggi, infatti, l’88% degli operatori del settore prevede un aumento del fatturato nei prossimi mesi. Durante il talk inoltre è stato ricordato come Rimini sarà la città designata per ospiterà l’edizione 2026 di Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità, con oltre 1.500 delegati da più di 60 paesi.