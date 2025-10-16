Fiavet a TTG: Oriente e Occidente a confronto

Un dialogo tra culture, mercati e strategie. È quello promosso da Fiavet Confcommercio al TTG di Rimini con il convegno che ha messo a confronto il ruolo dell’agente di viaggi in Italia, Stati Uniti e Cina. “Per la prima volta abbiamo analizzato da vicino le differenze operative e culturali che caratterizzano i mercati turistici di Oriente e Occidente - ha affermato Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Confcommercio. È un passo necessario per capire come evolverci e migliorare la relazione con il cliente”.

Sul palco anche Tommaso Fumelli, VP Sales Italy di Ita Airways, che ha sottolineato “l’importanza della collaborazione costante tra compagnia e trade, basata su formazione, incontri e incentivazioni”. Per Maria Paola De Rosa, Head of Trade Sales AV di Trenitalia, “il mercato americano cresce per qualità e fidelizzazione, mentre quello cinese resta una grande opportunità ancora da esplorare, spinta da una digitalizzazione avanzata”. Un confronto che conferma la centralità degli adv italiani, chiamati oggi a coniugare preparazione, tecnologia e sensibilità culturale in uno scenario sempre più globale.