Fiavet Piemonte: “Bene l’Italia e il mare europeo, in aumento l’Africa”

Vacanze estive più brevi e più ferie durante l’anno. Mare Italia, Sud Europa, ma anche Estremo Oriente e Africa. Sono i capisaldi emersi dall’indagine Fiavet Piemonte sulle tendenze dei consumatori per l’alta stagione.

Il turismo outgoing piemontese si mostra particolarmente dinamico, in un mix tra novità e conferme per mete evergreen, ma anche con un grande ritorno di fiamma per le crociere. A livello generale - osserva la ricerca - reggono bene le destinazioni medio raggio, così come l’Italia, il Sud e le isole maggiori, mentre sono in calo di circa il 20% rispetto agli ultimi anni le prenotazioni per gli Stati Uniti. Per quanto riguarda l’Oriente, Giappone e Sri Lanka sono in cima alle preferenze; sull’Africa, invece, vincono Namibia, Sudafrica, Tanzania, Kenya, Seychelles. In crescita la Tunisia rispetto allo scorso anno. “Le prime impressioni sulle prenotazioni sono positive e mostrano dinamismo nell’outgoing - osserva Laura Audi, presidente Fiavet Piemonte -. Il contesto geopolitico internazionale orienta le scelte prevalentemente su Paesi e destinazioni considerati sicuri”.