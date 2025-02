Firenze creatura viva da proteggere: il rilancio di #EnjoyRespectFirenze

Si basa sul concetto di Firenze come creatura viva #EnjoyRespectFirenze, la campagna promossa dal Comune di Firenze e da Fondazione Destination Florence per sensibilizzare i visitatori sui comportamenti da adottare per un approccio più rispettoso e consapevole della città e dei suoi abitanti.

Dicevamo di una città intesa come creatura viva, un delicato ecosistema cittadino che dev’essere trattato con cura per non pregiudicare il suo equilibrio e la sua bellezza dal punto di vista culturale, sociale e ambientale. I messaggi sono affidati alla “voce” di personaggi iconici appartenenti alla storia e alla tradizione di Firenze, come Dante Alighieri, scelto per promuovere artigianato e cibi locali, Leonardo Da Vinci, che promuove la mobilità sostenibile, il Marzocco, che invita al rispetto della cittadinanza e il Nettuno, ambasciatore del rispetto per l’ambiente, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo consapevole dell’acqua e la raccolta differenziata. Non mancano l’Elettrice Palatina, portatrice del messaggio che invita alla pianificazione intelligente della visita, alla scoperta di itinerari più insoliti, e infine il comune piccione, che invita ironicamente il turista a rispettare i monumenti e la città evitando di bivaccare sui gradini di monumenti e chiese, oppure di arrampicarsi sulle statue, entrare nelle fontane o imbrattare i muri.

“Firenze - dichiara Carlotta Ferrari, direttrice della Fondazione Destination Florence - è fortemente impegnata nella gestione sostenibile dei flussi turistici, un obiettivo che passa anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte ai visitatori. L’invito è quello di adottare comportamenti responsabili, dal rispetto dei monumenti e dell’ambiente all’uso della mobilità sostenibile, fino alla scoperta di luoghi meno noti. Questa iniziativa punta a rafforzare il senso civico e il legame con una città riconosciuta come patrimonio dell’umanità, offrendo suggerimenti pratici per proteggerne l’autenticità e il fascino”.