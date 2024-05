Firenze da tutelare, il vademecum per i turisti

Un vademecum per aiutare il turista a rispettare Firenze. Sceglie ambasciatori d’eccezione - da Leonardo Da Vinci a Dante - ‘Florence is alive: treat it with care’, la campagna a marchio #EnjoyRespectFirenze ideata dal Comune di Firenze per sensibilizzare i turisti e invitarli a vivere la città con senso di responsabilità e rispetto nei confronti del suo straordinario contesto e delicato ecosistema.

Dall’uso della mobilità sostenibile alla scoperta di luoghi di una Firenze meno conosciuta, dalla ricerca e scelta di prodotti di artigianato locale al rispetto per i monumenti, per l’ambiente e per i residenti: queste le macroaree sulle quali si concentra #EnjoyRespectFirenze, che tocca gli aspetti principali e potenzialmente più critici del soggiorno del turista. Un vademecum di suggerimenti, consigli, indicazioni di buon senso e buone maniere quale proposta da parte di chi vive e lavora in città.

I consigli per i visitatori

Realizzata dalla Fondazione Destination Florence la nuova campagna vuole rappresentare un aggregatore di tutte le informazioni a disposizione del turista per il rispetto della città e sarà disponibile sul sito www.enjoyrespectfirenze.it.

Previsto anche il coinvolgimento dei principali stakeholder locali, come Autolinee Toscane, Alia e Publiacqua, le categorie di esercenti, tassisti e albergatori, l’Associazione Angeli del Bello e tutti gli operatori turistici del territorio per raggiungere, con questo messaggio, anche coloro che stanno pianificando la loro visita a Firenze.

I grandi del passato si mobilitano

Se Dante Alighieri è stato scelto per promuovere artigianato e cibi locali, Leonardo Da Vinci parla di mobilità intelligente e quindi sostenibile. Presente anche il Marzocco, che invita al rispetto della cittadinanza evitando schiamazzi notturni, come il Nettuno, ambasciatore del rispetto per l’ambiente, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo consapevole dell’acqua e la raccolta differenziata. Non manca neppure l’Elettrice Palatina, portatrice del messaggio che invita alla pianificazione intelligente della visita, alla scoperta di itinerari più insoliti.