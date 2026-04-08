FlixBus in audizione al Senato sul Dl Carburanti: “Servono misure per il trasporto persone su gomma”

FlixBus torna a esporsi sulle misure varate dal Governo per contrastare il caro carburante. In audizione al Senato Cesare Neglia, managing director di FlixBus Italia, ha ribadito l’urgenza di provvedimenti a supporto del trasporto persone su gomma, comparto ad oggi escluso dal Decreto legge Carburanti.

“Le persone non contano meno delle merci; perciò, ci sembra legittimo auspicare dalle istituzioni una parità di trattamento, con misure analoghe a quelle previste per il trasporto merci - ha dichiarato Neglia -. Questi provvedimenti appaiono tanto più importanti in circostanze come quelle attuali, che scoraggiano il ricorso al mezzo personale. Chi vive in aree poco collegate dal treno - in Italia, milioni di abitanti - deve poter contare sull’autobus, ma a fronte dei rincari gli operatori del settore devono poter contare a loro volta sul supporto della politica per garantire la piena operatività del servizio”.

Neglia ha ribadito, inoltre, la necessità di introdurre meccanismi di premialità per chi investe in sostenibilità. “Anche nella nuova formulazione - ha rimarcato il manager -, il Decreto penalizza chi investe in sostenibilità. Chi impiega mezzi più efficienti - come FlixBus, con flotta Euro VI - non ottiene benefici aggiuntivi, mentre chi non godeva di agevolazioni ne trae pieno vantaggio. Così, si rischia di distorcere il mercato e disincentivare gli ope-ratori dal fare scelte più responsabili”.