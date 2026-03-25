FlixBus potenzia i collegamenti da e verso l’Italia per le vacanze di Pasqua

FlixBus potenzia i collegamenti in vista della Pasqua. Dal 30 marzo l’operatore garantirà oltre 10mila collegamenti al giorno tra 300 città per agevolare i flussi turistici.

Nel dettaglio, Flixbus prevede l’ampliamento delle tratte fra l’Italia e 15 Paesi europei (in particolare verso le città europee più amate Barcellona, Parigi, Berlino, Amsterdam e Praga); e il potenziamento delle rotte verso gli aeroporti.

Saranno inoltre rafforzati i servizi verso i piccoli e medi centri della Penisola (il 40% delle fermate FlixBus in Italia è in comuni con meno di 20.000 abitanti).

“Grazie a una rete diffusa sul territorio nazionale, permettiamo a chiunque di raggiungere mete meno battute con la massima semplicità - commenta Cesare Neglia, managing director di FlixBus Italia -. È un impegno concreto verso un turismo più equilibrato, dove la tecnologia e la capillarità del nostro servizio diventano gli strumenti per rendere il patrimonio italiano realmente connesso con il resto d’Europa”.

Anche i visitatori esteri potranno raggiungere più facilmente l’Italia con FlixBus. In vista della Pasqua, la società ha lanciato nuove tratte per facilitare il loro arrivo anche in aree meno note del Paese. Tra queste la Francoforte-Massafra (località nel Tarantino); la Lione-Poggibonsi (comune nel cuore della Val d’Elsa); e la Lugano-Vicenza.