Florentia Village apre ad Istanbul il nuovo outlet

Aprirà nell'area dell'aeroporto di Istanbul il nuovo Florentia Village, il luxury outlet village nato dalla partnership tra Rdm-Fingen Group e il Gruppo Kalyon, principale azionista dell'aeroporto di Istanbul, col supporto di Sace e Jp Morgan per la parte finanziaria.

Il progetto vede un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, si estenderà su una superficie di 110mila mq , ospiterà oltre 200 tra brand e attività “con una marcata presenza di ‘Made in Italy’”, e avrà un bacino di utenza di 20 milioni di persone dell'area metropolitana coniugato con quello dell'hub aeroportuale che prevede un traffico annuale di 100 milioni di passeggeri. Nell'area sorgeranno anche un hotel con 300 stanze e un'arena multifunzionale per eventi e concerti con oltre 10mila posti a sedere. “La Turchia consolida un piano di sviluppo del segmento outlet che guarda già al South-east Asia, all’Australia e ai Paesi del Golfo” ha dichiarato Jacopo Fratini, presidente di Rdm Italia e amministratore delegato di Fingen.