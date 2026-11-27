Un finanziamento complessivo stanziato di 252 milioni di euro. Questa la cifra annunciata ieri dal ministro Gianmarco Mazzi dal palco dell’assemblea dell’Anci a Verona. Cammini religiosi, grandi destinazioni, isole minori e piccoli Comuni sono, invece, le aree di intervento che beneficeranno del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Un fondo che il Mitur metterà in campo per un turismo accessibile e diffuso.

“Si è conclusa - ha spiegato in una nota il Mitur - la fase di consultazione con le Regioni e le Autonomie locali sugli ambiti di finanziamento proposti dal Ministero del Turismo e approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La dotazione complessiva è di 252 milioni di euro per il periodo 2027-2036, articolata in due cicli quinquennali”.

La ripartizione vedrà 122 milioni di euro stanziati per il primo ciclo 2027-2031 e 130 milioni per il secondo 2032-2036. Ai cammini religiosi italiani andranno 30 milioni (15 milioni nel primo ciclo 2027-2031), per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei tracciati e riqualificazione degli immobili destinati ad accoglienza e turismo sociale. Alle grandi destinazioni andranno invece 66,6 milioni (32,1 milioni nel primo ciclo), per l’ampliamento e diversificazione dell'offerta turistica e per favorire la destagionalizzazione e la decongestione delle grandi mete.

La misura riguarda i Comuni ricadenti nelle Città metropolitane di Milano, Venezia, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina, Cagliari e Sassari, oltre alla Provincia di Verona. La stessa cifra di 66,6 milioni andrà invece alle isole minori per la riqualificazione dell'offerta e destagionalizzazione nei 35 Comuni delle Isole Minori. Infine, ai piccoli comuni con meno di 5mila abitanti a rilevanza turistica andranno 88,8 milioni.