Fondo Unico Nazionale per il Turismo: via libera dalle Regioni

La Conferenza Stato Regioni da il via libera all'accordo sulla ripartizione delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt), parte corrente, per il 2025. Si tratta di un totale di 15 milioni e 200 mila euro, immediatamente disponibili.

Queste risorse servono ai territori a rafforzare la propria offerta turistica attraverso progetti in grado di valorizzare le eccellenze locali e di sostenere la competitività e l' attrattività del Paese.

L’Avviso pubblico prevedeva l’invio di due tipologie di progetti finanziabili: proposte a valere sulla quota del 20 % del Funt 2025 da parte di soggetti pubblici e privati, Enti locali, associazioni di categoria e imprese turistiche per la realizzazione di interventi di breve e medio periodo; proposte a valere sulla quota dell’80 % del FUNT 2025 da parte delle Regioni, per attuare interventi in linea anche con il Piano Strategico del Turismo 2023-2027.