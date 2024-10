Fontana di Trevi a ingresso contingentato per il Giubileo. Uno dei siti più ambiti della Capitale chiude per lavori di manutenzione. E riaprirà al pubblico proprio in occasione dell’apertura della Porta Santa con un sistema di accessi limitato.

Sul monumento sarà infatti realizzata una passerella alla quale si potrà accedere in numero circoscritto. A regolare gli accessi hostess e steward.

Un test per un futuro numero chiuso. A Repubblica il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha spiegato: “La prima fase è quella del cantiere, tra un mese sarà posizionata la passerella poi quando sarà tolta ci sarà una modalità di contingentamento. Nella quarta fase valuteremo se sarà utile inserire un ticket, molto basso. Stiamo studiando ma ci sembra sensato un piccolo contributo per le spese di gestione”.

Il cantiere fungerà da test, come precisato dall’assessore al Turismo, Alberto Onorato: “Questo cantiere sarà l’occasione concreta per poter analizzare in modo empirico i flussi, oggi stimati in 10/12mila persone al giorno. Vogliamo che i turisti, ma anche i romani, possano avere una migliore esperienza quando visiteranno il monumento. Meno caotica e più slow”.