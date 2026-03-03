Fontana di Trevi: bilancio positivo per il nuovo corso

A un mese esatto dall’introduzione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, il Campidoglio presenta numeri che segnano un cambio di gestione. Dal 2 febbraio gli ingressi sono stati 229.896, di cui 217.597 a tariffa intera, 3.499 residenti a Roma e nella Città metropolitana e 8.800 gratuiti. L’incasso complessivo è di 435.194 euro, destinato alla manutenzione e alla gratuità dei Musei Civici.

“Dimostriamo che tutela e piena fruizione possono convivere”, afferma il sindaco Roberto Gualtieri. Per l’assessore al Turismo Alessandro Onorato è “un modello che migliora l’esperienza e lascia risorse al territorio”. A gennaio i Musei Capitolini avevano registrato 217.550 ingressi. Il dato supera gli accessi mensili dei Musei Capitolini e consolida un modello di gestione orientato a sostenibilità, qualità della visita e ritorno economico reinvestito sul patrimonio pubblico cittadino.