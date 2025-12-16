“In merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa sull’ipotesi di introdurre un contributo di accesso alla Fontana di Trevi, si precisa che si tratta solo di un’ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina, come è noto, sta ragionando da tempo.” Questa la precisazione che arriva dal Campidoglio, dopo la circolazione nelle scorse ore della notizia dell’introduzione di un ticket di 2 euro per visitare il monumento a partire dal 7 gennaio.

Il Comune di Roma precisa in una nota che “ad oggi, non sono state decise date, né sono state prese decisioni in merito.”

Resta il fatto che la Fontana di Trevi, seconda solo al Colosseo, ha registrato 5,3 milioni di visitatori nei primi sei mesi del 2025. Se arriverà il ticket, le risorse saranno destinate ai servizi.