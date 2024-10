Forum Internazionale del Turismo, obiettivo della seconda edizione un patto per il settore: ecco i temi

Torna con l’obiettivo di siglare un ‘Patto per il turismo’ il Forum Internazionale del Turismo. Per il secondo anno, l’evento organizzato dal Mitur riunirà istituzioni e stakeholder del settore per fare il punto sullo stato dell’industria e porre le basi del futuro.

La seconda edizione si terrà questa volta a Firenze, alla Fortezza da Basso, dall’8 al 9 novembre, anticipando il primo G7 dedicato al settore, che riunirà sempre nel capoluogo toscano i ministri del turismo di 7 Paesi dal 13 al 15 novembre.

I temi

Il programma del Forum - anticipa in una nota il Ministero - si articolerà in dieci panel, introdotti dalla dicitura ‘Open to’: Giubileo, Innovazione, Nuove Competenze, Sostenibilità, Qualità, Crescita, Accessibilità, Benessere, Blu, Montagna.

Si partirà, quindi, dal grande evento che si svolgerà a Roma nel 2025 - con la partecipazione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile del Giubileo 2025 monsignor Rino Fisichella e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca -, per poi procedere con un affondo sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, nel corso del panel dedicato alla montagna. Altri temi saranno poi l’impatto dell’Intelligenza artificiale, la sostenibilità, la qualità e lo sviluppo di domanda e offerta.