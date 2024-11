Forum Internazionale del Turismo, verso un patto per il settore

Un documento programmatico, con cui il Ministero del Turismo, Enit, le Regioni e le associazioni si impegnano a lavorare in sinergia e a cooperare per gestire e vincere le sfide presenti e future del settore. Si chiuderà con la sottoscrizione del ‘Patto per il turismo’ la due giorni di Firenze al via oggi alla Fortezza da Basso.

“Un Forum Internazionale con vista sul G7 - anticipa il ministro Daniela Santanchè - di fondamentale importanza per ascoltare assessori, sindaci, istituzioni e associazioni, consolidare le relazioni e fissare insieme obiettivi e traguardi sempre più ambiziosi . Un trampolino di lancio verso una consapevolezza più profonda e articolata del valore e delle aspirazioni dell’industria turistica italiana: una consapevolezza che porteremo al tavolo della ministeriale e che ci accompagnerà lungo tutta la strada che abbiamo ancora da percorrere insieme”. A. N.