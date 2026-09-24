Frecciarossa in Germania con Db ÖBB: nuovi collegamenti da Milano e Roma verso Monaco

Il Frecciarossa guarda a Nord e prepara il debutto in Germania. Dall’estate 2027 Trenitalia, società del Gruppo FS, avvierà con Deutsche Bahn e ÖBB quattro collegamenti estivi sulle direttrici Milano-Monaco di Baviera e Roma-Monaco di Baviera.

Il progetto, presentato a InnoTrans 2026 a Berlino, è già entrato nella fase dei test sulle reti tedesca e austriaca.

Da Milano il viaggio durerà circa sei ore e mezza, con fermate a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma serviranno circa otto ore e mezza, via Firenze, Bologna, Verona e l’asse del Brennero.

“Portare il Frecciarossa in Germania apre una nuova fase della nostra espansione internazionale”, afferma Simone Gorini, direttore generale di Trenitalia. Da dicembre 2028 l’offerta salirà poi a dieci collegamenti, estesi a Napoli e Berlino. Il servizio sosterrà anche i flussi verso Francoforte e Cracovia.