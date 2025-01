“Dopo il Covid, i turisti austriaci in regione sono aumentati del 12,9%, raggiungendo quota 1,8 milioni nel 2024”. Così Emidio Bini, assessore regionale al Turismo del Friuli Venezia Giulia, in visita allo stand della regione alla Ferien-Messe di Vienna, in programma fino al 19 gennaio.

Il mercato austriaco in regione sta registrando cifre in continuo aumento e, dal punto di vista della tipologia dei viaggi, si sta diversificando: “Non si parla più solo di spiaggia - spiega l’assessore all’Ansa -, ma si punta anche sui piccoli centri, sulle località e sul turismo enogastronomico. Sempre più spesso - aggiunge Bini - gli austriaci scelgono il Fvg anche per le vacanze sulla neve. Lo dimostrano i dati di Tarvisio, che si colloca tra le prime 10 destinazioni più gettonate e ha visto un aumento del 12,3% di visitatori austriaci lo scorso inverno rispetto al periodo pre-Covid”.

L’assessore ha inoltre sottolineato che “tre quarti degli austriaci viaggiano regolarmente più volte all’anno e più della metà sceglie mete internazionali. La crisi economica li spinge a optare per il booking anticipato, prenotando la loro vacanza principale tra gennaio e marzo. Per questo la nostra presenza in fiera è fondamentale”.