Fs: 28 milioni di persone in viaggio per Pasqua e ponti di primavera

Saranno 28 milioni le persone che si metteranno in viaggio con il treno per Pasqua e per i ponti di primavera.

“Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo - riporta Fs in una nota -, sono attivi in alcune giornate sette Frecciarossa di Trenitalia in più che viaggeranno tra Milano, Roma e Napoli, e treni in doppia composizione per raddoppiare i posti disponibili. Inoltre, fra Milano e la Calabria e fra Milano e la Puglia saranno disponibili in alcuni giorni Frecciarossa notturni”.

Per il periodo di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio saranno incrementate le soluzioni per l’Alta velocità. In giornate dedicate saranno attivati due collegamenti in più tra Milano e Pescara. Inoltre, nelle date più gettonate, ulteriori sei treni fermeranno a Riccione, per un totale di dieci collegamenti al giorno.

Tra il 25 aprile e il 2 giugno, nei giorni di maggiore flusso, sono previste nuove partenze straordinarie per sette Frecciarossa tra Milano, Roma e Napoli, e treni in doppia composizione, per raddoppiare i posti disponibili. Tornano anche i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria e tra Milano e la Puglia.