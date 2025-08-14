Fs, appalto da oltre 773 milioni di euro per la manutenzione e il rinnovo della rete ferroviaria

Saranno destinati a interventi di manutenzione e di rinnovo dei sistemi di comando e controllo ferroviario gli oltre 773 milioni di euro aggiudicati da Rfi nell’ambito di un accordo quadro della durata di tre anni. L’affidamento dell’appalto, fa sapere il Gruppo Fs, rientra in un piano di investimenti con cui Rete Ferroviaria Italiana intende potenziare la rete ferroviaria nazionale per garantire una regolare circolazione dei treni e maggiore affidabilità dell’infrastruttura.

Suddivisi in 38 lotti, i lavori consentiranno di massimizzare la copertura degli interventi su tutto il territorio nazionale e di intervenire rapidamente per ripristinare sistemi e impianti a seguito di malfunzionamenti dovuti a danneggiamenti, eventi atmosferici o atti di vandalismo.

Nell’accordo quadro rientrano anche le attività propedeutiche ai piazzali ferroviari, funzionali al piano accelerato ERTMS, nonché all’upgrade tecnologico degli impianti di segnalamento della rete per il distanziamento dei treni, come anche il rinnovo di apparati di comando, cabine e passaggi a livello.