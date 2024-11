Fs investe in innovazione: accordo quadro da 5 milioni di euro

Fs investe in formazione. Il Gruppo ha siglato un accordo quadro del valore di 5 milioni di euro, che consentirà alle società controllate di poter collaborare più rapidamente con fornitori qualificati, università, centri di ricerca, startup e Pmi.

L’intesa mira infatti a semplificare le procedure contrattuali, accelerando i tempi di ingaggio, attraverso l’applicazione di verifiche preliminari negli ambiti legal, Dpo, compliance e sostenibilità.

L’accordo, di durata triennale, si divide in tre lotti: di applicazione nazionale assegnato ad un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Ernst & Young (EY), dal Consorzio Elis (Consel), Mind the Bridge e dallo Studio Legale Tributario e Societario (SLTS); di applicazione europea, assegnato a Kilometro Rosso, il raggruppamento che coinvolge Gellify e Como Next, e il raggruppamento che include Officine Innovazione, Cariplo Factory e Polihub. Il terzo lotto, di applicazione globale, è stato assegnato a Plug and Play e dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Harmonic Innovation Group e dall’European Institute of Innovation & Technology (EIT) Digital.