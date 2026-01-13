Fto - Federazione turismo organizzato rafforza l’incoming organizzato con l’ingresso di Giovanna Sainaghi, la cui attività si concentrerà in primis sulla gestione e sullo sviluppo dell’Osservatorio sul Turismo Organizzato Incoming, e successivamente sul consolidamento delle collaborazioni con mondo accademico e della ricerca e sul confronto operativo con le principali istituzioni culturali e attrazioni del Paese.

“Le imprese del turismo organizzato - dichiara Franco Gattinoni, presidente Fto - generano valore concreto per la destinazione e per l’intera filiera: portano programmazione, mettono in rete servizi, sostengono l’economia locale e contribuiscono a una fruizione più ordinata e di qualità. Negli ultimi mesi - aggiunge Gattinoni - anche diverse Dmc hanno visto in Fto un punto di riferimento per far sentire più forte la voce dell’incoming organizzato: esigenze operative, visione e valore che ogni giorno portiamo sui territori. Ora dobbiamo essere più bravi a far percepire tutto questo con dati e risultati misurabili”.

Uno strumento per leggere i trend

Giovanna Sainaghi ha operato per oltre 15 anni in ambito destination management e promozione turistica internazionale, maturando competenze su strategia, marketing, relazioni istituzionali, trade e partnership all’interno di Visit Flanders - Ente del turismo delle Fiandre, con responsabilità di coordinamento, monitoraggio e sviluppo del mercato. Ha inoltre ricoperto ruoli associativi nel comparto, tra cui la presidenza Adutei. “L’Osservatorio - dice - sarà lo strumento per trasformare l’esperienza quotidiana delle imprese in evidenze: leggere i trend, misurare l’impatto, individuare priorità e buone pratiche. Lavoreremo con università e centri di ricerca e costruiremo un confronto concreto con le principali istituzioni culturali”.

“L’Osservatorio - conferma Gattinoni - è strategico: serve a costruire un dialogo stabile con istituzioni, luoghi della cultura e stakeholder fondato su certezze, continuità e prevedibilità, perché senza regole chiare e una visione di medio periodo non si pianificano investimenti, prodotti e flussi”.