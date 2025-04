La domanda turistica o più in generale di alloggio, per i funerali di Papa Francesco, preme fortemente su Roma, e la scarsa offerta, dovuta soprattutto al periodo di alta stagione che stiamo vivendo, fa schizzare in alto i prezzi. A denunciare la situazione le associazioni di consumatori, che parlano di aumenti anche di mille euro per la notte di sabato, per un appartamento in zona Vaticano, rispetto lo stesso fine settimana precedente o successivo. “La realtà è molto diversa – controbatte invece Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma -. Che ci sia stato un leggero aumento dei prezzi ci sta, perché è il mercato a farlo. Ma controllando su Booking, le tariffe medie in zona stazione, sono ad esempio più basse del 2024”.

Secondo Federalberghi la situazione, in questi giorni a Roma è infatti più complessa, visto che stiamo parlando di un evento straordinario che cade oltretutto in un periodo di alta stagione. “Le richieste di stanze per i funerali del Papa, in realtà, compensano anche le tante cancellazioni ricevute in questi giorni da chi ha preferito evitare Roma proprio a seguito di questi eventi” ha aggiunto Roscioli. Secondo alcune indagini, gli aumenti maggiori riguarderebbero l’extralberghiero e, ancor più nello specifico, situazioni limite, come gli appartamenti affittati a troupe televisive di mezzo mondo.

Rincari sì, insomma, ma senza grandi allarmi, come confermano anche gli operatori di incoming. Nessuna difficoltà ad esempio nella gestione delle richieste da parte di Carrani, con il suo ceo Roberto Pannozzi che afferma “in uno scenario di occupazione già complessa per via dei ponti, stiamo riscontrando una contrazione della disponibilità alberghiera ed un conseguente, seppur lieve, aumento tariffario”. Posizione confermata anche da un altro operatore come Acampora Travel. “Si tratta di un leggero aumento e non di aumento stratosferico – ha concluso Gino Acampora -. A Roma, già a causa del Giubileo, i prezzi erano abbastanza alti. Poi ci aggiungiamo Pasqua e i Ponti e ora la morte del Santo Padre. È un evento speciale, e purtroppo in questi casi aumenta la domanda”.