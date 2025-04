Funerali di Papa Francesco, Fs potenzia i collegamenti ferroviari

Ferrovie dello Stato si appresta a potenziare i collegamenti ferroviari sulla Capitale in vista dei funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile alle 10. Il Gruppo ha predisposto un piano straordinario per rispondere all’arrivo dei fedeli che vorranno dare l’ultimo saluto al pontefice e per garantire maggiore efficienza durante le celebrazioni.

Il piano prevede il potenziamento dei servizi a lunga percorrenza e verso gli aeroporti in collaborazione con la Protezione Civile, che coordina gli interventi di emergenza e logistici necessari per accogliere i fedeli.

Servizi charter con Busitalia

Con Busitalia saranno inoltre attivati servizi charter e soluzioni di intermodalità per facilitare i collegamenti verso le stazioni.

Presidi straordinari saranno istituiti nelle stazioni di Roma Termini, Tiburtina, Ostiense, San Pietro, Valle Aurelia, Fiumicino e Civitavecchia, per gestire i flussi e fornire assistenza ai viaggiatori; mentre il servizio gratuito Sala Blu fornirà assistenza alle persone a mobilità ridotta.