Gardaland arricchisce l’offerta di spettacoli: debutta Supermagic

È il più prestigioso festival internazionale di magia teatrale e debutterà a Gardaland Resort dal 5 all’8 dicembre. Il suo nome è Supermagic e ha all’attivo 21 edizioni, oltre 130 artisti di fama mondiale e oltre 280mila spettatori. Lo spettacolo ‘Supermagic Arcano’ approda per la prima volta in un parco divertimenti italiano un giorno prima dell’inizio ufficiale della stagione Gardaland Magic Winter, che partirà il 6 dicembre. In scena al Gardaland Theatre, lo spettacolo si inserisce nel programma speciale che accompagna il 50esimo anno del parco.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 5 dicembre, sabato 6 e domenica 7 dicembre con un doppio appuntamento e, infine, lunedì 8 dicembre con uno spettacolo unico, anticipato alle ore 17. Sul palco si alterneranno i migliori illusionisti, trasformisti, prestigiatori e manipolatori della scena internazionale, provenienti da Italia, Spagna, Germania, Corea del Sud, Finlandia e Olanda.

Protagonisti italiani saranno Paolo Carta e Sara: lui, brillante illusionista e Shows and Entertainment Manager Gardaland Resort, insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti artistici, e lei, sua partner nell’arte e nella vita. Sempre dall’Italia si esibirà il ventriloquo Samuel, vincitore di Italia’s Got Talent, tra i migliori al mondo nella sua arte. Chiuderà il cast Remo Pannain, ideatore di Supermagic e raffinato prestigiatore. Per vivere la magia dello spettacolo Gardaland Resort propone speciali pacchetti cena per gli adulti e proposte per i bambini.

I biglietti per Supermagic sono acquistabili attraverso la pagina dedicata sul sito di Gardaland Supermagic Arcano, con prezzi che variano a seconda del settore del teatro scelto dall’ospite in fase di acquisto.