Si apre un anno di grandi celebrazioni per Gardaland. Il parco compie 50 anni e annuncia due importanti novità, che danno il la ai festeggiamenti del suo mezzo secolo di storia.

La prima è un logo commemorativo, sviluppato appositamente per l’anno in corso, che riporta le due date fondamentali per il parco: il 1975, anno di apertura, e il 2025, anno dell’anniversario. Il design intreccia tradizione e innovazione. Il numero ‘5’ prende forma dalla ‘G’ di Gardaland, mentre lo ‘0’ racchiude il volto stilizzato di Prezzemolo, mascotte e simbolo del parco. Mentre il ‘50’ richiama la scritta ‘GO’, proiettando il parco verso il futuro.