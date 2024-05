Gardaland e Maggiore, al via l’accordo preferenziale

Maggiore stringe una partnership con Gardaland Resort. Grazie a questo accordo gli iscritti al Maggiore Club, il programma fedeltà di Maggiore, riceveranno un codice sconto per l’acquisto di biglietti Gardaland utilizzabili fino al 3 novembre 2024. Un’offerta perfetta per le famiglie e i gruppi di amici che vogliono godere di una giornata o di un week-end di divertimento.

Inoltre, gli ospiti di Gardaland Resort possono usufruire di esclusive offerte di noleggio. Dalle city car alle auto più spaziose per tutta la famiglia, i visitatori possono ottenere uno sconto del 15% sulla loro prenotazione per raggiungere comodamente Gardaland Resort o altre destinazioni in tutta Italia.

Per gli ospiti di Gardaland Resort sono previsti ulteriori vantaggi come la cancellazione gratuita e il check-in online, con la possibilità di ritirare l’auto in modo rapido grazie a Maggiore QuickPass.