Un’isola misteriosa e un’avventura senza precedenti. Questo il tema del trailer con cui Gardaland anticipa le prime informazioni ufficiali sulla novità 2025 ‘Animal Treasure Island’, una Intellectual Property (IP) Merlin in esclusiva mondiale al parco dal prossimo mese di aprile.

Il trailer inizia con una bussola, una zampa e una coda felina adornata da un anello di metallo. A seguire una mappa che, srotolandosi, invita tutti per un imminente viaggio alla ricerca di un qualcosa di misterioso, e poi ancora una spada che appare improvvisamente nello schermo a segnare il punto esatto di un’isola e un arto bionico che afferra con forza una moneta d’oro.

La nuova attrazione ambisce a essere un’esperienza unica, pensata per uno sviluppo internazionale e il cui intento è di creare un profondo legame emotivo con i visitatori. “I personaggi - spiega Luisa Forestali, head of marketing Gardaland -, pur mantenendo le loro caratteristiche di animali, saranno rappresentati con valori e comportamenti che consentiranno ai visitatori di connettersi facilmente con ciascuno di loro e ritrovarsi nelle loro personalità. Come accade nella vita di tutti i giorni, quando ci si affeziona ad una persona o ad un luogo con cui si sente una connessione speciale, che resta ben oltre la singola esperienza”.

Una vera e propria ‘isola dell’avventura’, quindi, dove emozioni e storie prenderanno vita attraverso un’ambientazione accurata.