Gardaland Magic Halloween, il programma fino al 3 novembre

Il 31 ottobre Gardaland prolungherà la sua apertura fino a mezzanotte per offrire un’esperienza all’insegna di Halloween, con 14 ore di divertimento tra attrazioni, spettacoli e sorprese a tema.

In piazza Jumanji, lo spettrale palco - caratterizzato da un gigantesco ragno e da enormi zucche - si animerà, già dalle 18 con il DJ set di Luca Lazza, accompagnato da Ary Fashion, seguito dalle esibizioni dell’Hit Mania Dance Show.

Nel corso della serata su Gardaland si accenderanno anche i riflettori delle radio partner dell’evento RTL 102.5 e Radio Zeta con l’intrattenimento a cura degli speaker Diego Zappone, Simone Palmieri, Giulia Laura Abbiati e DJ Sautufau alla consolle.

Le performance live proseguiranno con alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana: Benji & Fede, i Coma_Cose e Fred De Palma. I visitatori presenti al parco per Gardaland Halloween Party potranno scatenarsi, fino allo scoccare della mezzanotte che verrà scandita da uno spettacolo pirotecnico. La serata, organizzata da Gardaland in collaborazione con FMedia, sarà un tripudio di emozioni e musica, con hit che hanno fatto storia.

Gardaland Magic Halloween proseguirà fino a domenica 3 novembre con immersive esperienze pensate per offrire un divertimento personalizzato a seconda delle età e delle esigenze.

Fra le esperienze possibili, i ‘Venerdì da paura’, dalle 17 alle 22, con due Scary Zone infestate da zombie e la novità 2024 ‘Wreckage – The Horror Experience’: un inedito percorso nella semioscurità, che promette di far vivere un’esperienza immersiva per i visitatori con età superiore ai 14 anni.

Non mancheranno Street Animation da brivido, dolci e cocktail a tema e spettacoli pensati ad hoc per Halloween, fra questi “Anubis Il Signore dei Morti” al Gardaland Theatre.

Per vivere tutta l’atmosfera di Magic Halloween presso i tre hotel 4 stelle tematizzati del Resort è possibile usufruire di uno sconto fino al 20% sul pacchetto soggiorno.

Nel periodo di Gardaland Magic Halloween il Parco resterà aperto tutti i lunedì dalle 10 alle 17, tutti i venerdì dalle 17 alle 22 , sabato e domenica dalle 10 alle 20.