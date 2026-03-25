Gardaland riapre il 28 marzo 2026 con importanti novità per la nuova stagione. Il parco di divertimenti sul Lago di Garda introduce Animal Crossing: New Horizons al Sea Life Aquarium, un intero weekend a tema K-Pop a giugno e la nuova esperienza 4D con Prezzemolo.

Animal Crossing: New Horizons

La grande novità 2026 è l’arrivo di Animal Crossing: New Horizons all’interno del Gardaland Sea Life Aquarium. Questo percorso educativo innovativo unisce intrattenimento digitale e sensibilizzazione ambientale, basandosi sul celebre videogioco Nintendo che ha conquistato oltre 49 milioni di giocatori dal suo lancio nel 2020.

L’attrazione crea un ponte tra mondo digitale e vita reale, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva ed educativa che combina il divertimento del gaming con l’approfondimento scientifico marino.

Eventi estivi 2026: K-Pop e Strawberry Bites

L’estate 2026 di Gardaland si arricchisce di eventi speciali. A maggio arrivano le Strawberry Bites, giornate dedicate al mondo delle fragole con attività tematiche per tutta la famiglia.

Il momento clou sarà il weekend del 13-14 giugno 2026 con un intero fine settimana dedicato al K-Pop. Il parco ospiterà autentiche band coreane in concerto, cavalcando una delle tendenze musicali più amate del momento tra i giovani.

Prezzemolo e l’Enigma Svelato: Cinema 4D

Dal 28 marzo debutta anche “Prezzemolo e l’Enigma Svelato” al Cinema 4D. La celebre mascotte verde del parco sarà protagonista di un’esperienza immersiva con poltrone mobili, spruzzi d’acqua, raffiche di vento, effetti luminosi e olfattivi.

Come sottolinea il parco in un comunicato stampa, “Prezzemolo diventa compagno di viaggio e invita ciascun ospite a diventare regista e protagonista della propria storia”.

District 51: Show per il 20° Anniversario

In occasione del 20° anniversario del Gardaland Theatre, debutta per la prima volta “District 51 – Hangar of Mystery”. Lo spettacolo, ambientato in un hangar segreto nel deserto del Nevada, combina tecnologie misteriose e fenomeni inspiegabili per un’esperienza teatrale unica.

Promozione family

La promozione bambini gratis è valida per gli under 12 con prenotazione entro il 12 aprile 2026 per visite fino al 28 giugno (esclusi i periodi 3-6 aprile e 14-16 maggio). L’offerta si applica sia a Gardaland Park che al Sea Life Aquarium.