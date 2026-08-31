Gardaland Stars Night chiude l’estate e traghetta il resort verso Halloween

Arriva il prossimo sabato 5 settembre la Gardaland Stars Night, l'evento musicale che porterà sul palco di Gardaland Resort alcuni dei protagonisti più amati della scena dance italiana e internazionale.
Dalle 18.00 all'1.00 di notte, Gardaland sarà animato da una line-up che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra house, dance ed elettronica, alternando artisti affermati della scena nazionale e internazionale.
Fra i protagonisti della serata, Gusto Voice, DJ Antoine, Cristian Marchi e Molella.
Gardaland Stars Night rappresenta uno degli appuntamenti di punta della stagione estiva del resort e accompagna il pubblico verso la grande novità dell’anno: l’avvio anticipato di Gardaland Magic Halloween.
Per la prima volta, infatti, l’evento prenderà il via già il 12 settembre, estendendosi fino al 1° novembre e regalando agli ospiti 51 giorni consecutivi di divertimento a tema. Ad aprire questa edizione, un’ulteriore novità: Oktoberfest, l’inedito appuntamento che, fino al 27 settembre, porterà in Piazza Jumanji musica folk dal vivo, specialità della tradizione bavarese e birre, fondendo per la prima volta l’atmosfera conviviale dell’Oktoberfest con il fascino mostruosamente divertente di Gardaland Magic Halloween.