Gardaland torna alle atmosfere degli anni ‘70 per Capodanno

Un Capodanno nel segno degli anni ‘70 negli hotel Gardaland Resort. Il 31 dicembre le strutture del parco di divertimenti celebreranno l’arrivo del 2026 e i successi del 50esimo anniversario di Gardaland con ‘Shine on ‘75’, una serata all’insegna del gusto e del divertimento.

I festeggiamenti inizieranno alle 20, con animazione e musica, per poi culminare con il cenone.

Dopo la mezzanotte, l’esperienza Shine on ’75 proseguirà con un ricco programma musicale e di intrattenimento: grandi classici, ospiti in pista e un clima festoso accompagneranno l’arrivo del nuovo anno.

Per rendere l’esperienza più immersiva è previsto un dress code anni ‘70, per vivere pienamente le atmosfere degli anni che hanno segnato l’inizio della storia del parco di divertimenti.

