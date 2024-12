È un approccio pragmatico e non ideologico quello che si deve mantenere in vista del Giubileo. A sostenerlo Franco Gattinoni, presidente di Fto-Federazione turismo organizzato di Confcommercio, intervenuto durante un dibattito sul Giubileo nel corso di Atreju 2024.

Un evento, ha rimarcato, “che è un’opportunità oggi, ma è soprattutto un volano e una vetrina per il turismo degli anni a seguire. L’importante è che vada tutto bene. Noi italiani siamo capaci di fare le cose bene, magari un po’ in affanno sui tempi, ma poi raggiungiamo gli obiettivi. Bisogna però avere un approccio pragmatico e non ideologico”.

E ha citato la questione dei trasporti: “Abbiamo chiesto al sindaco Gualtieri un intervento sui bus turistici e siamo lieti di qualche passo avanti - ha precisato -, tuttavia resta il problema dei mezzi che portano i turisti dall’aeroporto all’hotel e pagano 600 euro di tassa per entrare in centro. Così non va bene, come non va bene l’intervento sugli Ncc e pesano pure i rapporti tra il turismo organizzato e le compagnie aeree low cost. Insomma, sui trasporti ci sono nodi da risolvere”.