Gennaio 2025: a Roma già 1 milione di turisti

Sono già un milione i pellegrini che nel primo mese di Giubileo hanno raggiunto la Capitale. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma Gualtieri, in risposta alle polemiche di chi parla invece di flop anno Santo.

“Dobbiamo smetterla di parlare di caos- ha aggiunto -, Roma saprà gestire egregiamente i 6 eventi che prevedono grande affluenza”.

L’Enit intanto parla però di un rallentamento del mercato americano. Secondo l’agenzia di promozione, la prenotazione statunitense, forse anche a seguito delle elezioni di Trump, è in forte ritardo. Un problema per Roma, dove gli Usa sono il primo mercato per valore e il secondo per volume.

Intanto anche l’assessore capitolino al turismo e grandi eventi, Alessandro Onorato, parla di flessione dei numeri, ma che riguarda soprattutto l’extralberghiero. A tal proposito interviene anche il presidente romano di Federalberghi, Roscioli: “Negli affitti brevi avremo morti e feriti, perché l’offerta ormai supera altamente la domanda”.