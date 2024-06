Una nuova visione del turismo, più sostenibile e consapevole, che non solo valorizzi il patrimonio culturale e ambientale, ma incoraggi i visitatori al rispetto reciproco. Sono questi i valori che Olbia intende fare suoi aderendo al Movimento Italia Gentile, la cui espressione internazionale, l’International Kindness Movement, si prefigge l’obiettivo di valorizzare le relazioni tra istituzioni, cittadino, territorio e natura, attraverso la promozione di una nuova educazione alla consapevolezza e al benessere individuale e collettivo.

Olbia sarà il quarto comune in Sardegna e il 59esimo in Italia a entrare nel Movimento.

Tra le proposte di Olbia, spiega Avvenire, il “cimitero gentile”, un luogo sacro volto alla custodia della memoria e dei valori dell’esistenza, ma anche uno spazio di riflessione. L’impegno è

quello di realizzare progetti ad alto impatto sociale per la comunità e spazi gentili per la solidarietà e l’inclusione.

Continua, dunque, il percorso virtuoso per lo sviluppo del senso civico che Olbia ha intrapreso già anni fa con le ordinanze che vietano la plastica e il fumo in spiaggia e nei dehors. L’iscrizione al Manifesto Italia gentile rappresenta anche un’opportunità per condividere buone pratiche come, appunto, il ‘Kind Tourism’, fondato su valori condivisi e sullo sviluppo dell’ecosistema.