Giorgio Armani compra la storica ‘Capannina’ di Forte dei Marmi

Uno dei locali simbolo dell’estate italiana viene acquistato da Giorgio Armani. Lo stilista ha infatti raggiunto l’accordo per aggiudicarsi la Capannina di Forte dei Marmi. La nuova gestione prenderà il via dalla stagione estiva del prossimo anno.

Come ricorda ansa.it La Capannina di Franceschi era stata fondata nel 1929 e passata a Gherardo e Carla Guidi nel 1977.

“La Capannina è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali - riporta una nota -. Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini - lì negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti - e un tributo alla tradizione italiana”.