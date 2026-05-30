Giornata mondiale delle fiere, Aefi e IT-EX lanciano una campagna social

Un video per raccontare il ruolo strategico del sistema fieristico italiano nella promozione, nell’internazionalizzazione e nella crescita del Made in Italy. In occasione dell’11esima edizione del Global Exhibition Day, in programma in tutto il mondo mercoledì 3 giugno 2026, Aefi (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) e IT-EX (Italian Association of International Exhibitions) lanciano la campagna social ‘Fiere, motore del Made in Italy’.

Per celebrare la Giornata mondiale delle fiere (Ged) promossa da Ufi (Unione Fiere Internazionali) - quest’anno dedicata al tema ‘Ehibitions drive opportunities - quartieri fieristici e organizzatori associati alle due principali organizzazioni rappresentative del settore diffonderanno online un video che evidenzia il contributo concreto dell’industria fieristica italiana allo sviluppo economico e al rafforzamento della politica industriale del Paese.

La filiera genera, infatti, ogni anno un impatto economico complessivo sui territori pari a 22,5 miliardi di euro, equivalente allo 0,7% del Pil nazionale. E nel 2026 sono circa 900 gli eventi in calendario lungo tutta la Penisola - tra cui 276 fiere internazionali e 202 nazionali - distribuiti su una superficie espositiva di oltre 4,2 milioni di metri quadrati.