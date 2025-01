Giubileo, Onorato: “Il nuovo Info Point a San Paolo, eredità per i residenti”

“Ho fortemente voluto inserire, all’interno delle opere giubilari, la realizzazione del nuovo Info Point davanti alla Basilica di San Paolo, che si aggiunge alla rete degli altri 7 punti di informazione turistica di Roma”.

Lo annuncia l’assessore al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato che sottolinea: “Il nuovo Info Point è anche un’opera fondamentale che rimarrà in eredità per i residenti del quartiere: sorge in una struttura abbandonata e in disuso da anni che, grazie a questo intervento complesso, siamo riusciti a riqualificare”.

Il nuovo Info Point, secondo l’assessore, “fa parte di una visione strategica più ampia per rendere Roma una città sempre più accogliente, inclusiva e all’altezza delle grandi metropoli internazionali, con servizi moderni e funzionali”.