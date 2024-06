Giugno in Italia: 15 milioni di turisti in arrivo

Con la conclusione delle scuole, inizia ufficialmente la stagione turistica in Italia. Per il mese di giugno sono attesi 15 milioni di arrivi nelle strutture ricettive italiane (+2,2% sul 2023), con 54 milioni di pernottamenti, un +1,8% sull’anno precedente.

La stima è del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti.

Secondo le previsioni degli imprenditori della ricettività, questo giugno alberghi e strutture extralberghiere del nostro Paese ospiteranno poco più di 7 milioni di turisti italiani (+1,1%), per un totale di oltre 24 milioni di notti (+0,7%). La parte del leone, però, la faranno i turisti stranieri: per giugno si attendono quasi 8 milioni di vacanzieri dall’estero, per un totale di oltre 29,7 milioni di presenze.

“Il turismo italiano è in salute con numeri in crescita fin da inizio anno e continua ad essere un pilastro imprescindibile per la nostra economia – dice Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. È per questo che è necessario proseguire nelle politiche di sostegno all’intera filiera del settore: far ripartire gli investimenti, aggiornare l’offerta per essere sempre più in linea con le esigenze di un turismo internazionale e sostenibile, sebbene condizionato dai cambiamenti climatici, promuovere la destinazione Italia sul mercato internazionale”.