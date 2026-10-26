Gnv, avvio record per le vendite dell’estate 2027

“Il giorno di prenotazioni più alto della storia dell’azienda”. Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv, ha commentato così, durante l’edizione 2026 di TTG, il risultato del 12 ottobre, giornata di apertura delle vendite per l’estate 2027.

“In un momento delicatissimo per il mondo e per le finanze delle famiglie è un bel feedback di fiducia verso il brand” ha aggiunto, precisando che i numeri sono ancora in fase di verifica. Il dato arriva dopo una stagione positiva: “Abbiamo fatto dei bei numeri su tutte le destinazioni” ha spiegato Della Valle, segnalando in particolare la crescita della Sardegna rispetto all’anno precedente e il buon andamento dell’Algeria.

Per il 2027 la compagnia introduce tre tariffe: SuperPromo, senza possibilità di modifica o cancellazione; Standard, con condizioni intermedie, e Flexy, che consente di cancellare gratuitamente fino a sette giorni prima della partenza e modificare la prenotazione senza costi aggiuntivi, salvo differenze tariffarie.

Fino al 27 ottobre Flexy è proposta allo stesso prezzo della Standard. Sulle prenotazioni è previsto uno sconto del 40%, a cui si aggiunge il 10% per gli iscritti a myGnv Club. ”La nostra è una politica commerciale che premia chi prenota con anticipo. Quello che noi cerchiamo di comunicare alle famiglie è: prenotate prima con noi, perché i prezzi sono più bassi” ha ricordato Della Valle, invitando a valutare anche date alternative per contenere la spesa, soprattutto nei picchi di agosto. La programmazione estiva comprende collegamenti per Sicilia, Sardegna, Baleari, Marocco, Algeria, Albania e Tunisia.