Gorizia Capitale della Cultura 2025: aumentano gli arrivi dall’estero

Si comincia a tracciare un primo bilancio turistico del 2025 di Gorizia come Capitale europea della cultura. Aumenti significativi si sono avuti negli arrivi da Austria (+54%), Paesi Bassi (+40%) e Francia (+36%). Un trend confermato dai pernottamenti Istat che indicano gli stranieri +67% mentre gli italiani aumentano solo del 13%.

La transazione media per soggiorno alberghiero è stata di 133 euro, quella media per ristorazione di 39. Go! 2025 si chiuderà venerdì 5 dicembre per passare il titolo di Capitale Europea della Cultura alle città di Trenèín (Slovacchia) e Oulu (Finlandia)-

Roberto Saoncella