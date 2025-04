Grado, la prima spiaggia con servizio di telemedicina

La spiaggia di Grado Impianti Turistici è la prima in Italia a offrire, grazie alla collaborazione con Blue Assistance, il servizio di telemedicina per i suoi ospiti tramite la carta QuraKare di Blue Health Center. Dopo la prenotazione online di ombrelloni e lettini, il servizio di sharing per i lettini in abbonamento temporaneamente non utilizzati dagli ospiti; il QR Code nella “Spiaggia Rosa” che dà accesso alle informazioni di A.I.R.C. e la possibilità di prenotare l’ingresso alla piscina termale e al beauty center, GTI amplia il suo carnet di servizi digitali.

Grazie alla partnership tra GIT e Blue Assistance gli ospiti della spiaggia di Grado, che prenoteranno per almeno 7 giorni o sceglieranno un abbonamento, potranno usufruire dei servizi di digital health della carta Qurakare, che permette, tra le diverse possibilità, ad esempio di contattare un medico generale o un pediatra 24/7, previa prenotazione.

“Con il servizio gratuito di telemedicina, il 1° maggio prossimo, apriremo una stagione turistica all’insegna del benessere e del futuro – dice Roberto Marin, presidente di GTI -. Dal 2022 abbiamo creduto e continuiamo a credere nella digitalizzazione. Il soggiorno sulla nostra spiaggia è facile da prenotare con la App GIT Grado e ora ancora più sereno da vivere nel caso si manifesti la necessità di consultare un medico in telemedicina, grazie alla partnership con Blue Health Center. Grazie a questa partnership, abbiamo confermato la nostra vocazione all’innovazione del prodotto turistico balneare in Italia”.