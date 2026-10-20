Si chiude la misura Green Tour, i 109 milioni di euro messi sul piatto dal Ministero del Turismo per sostenere la transizione ecologica, l'innovazione e il restyling delle strutture ricettive italiane.

Sono state presentate 266 domande, 107 dalle piccole imprese, 75 dalle macro, 56 dalle medie e 28 dalle grandi imprese. A trainare sono le realtà più piccole, ben radicate nei territori, che rappresentano i due terzi delle candidature.

I progetti puntano su riqualificazione e miglioramento strutturale degli immobili come interventi trainanti, affiancati da digitalizzazione, efficientamento energetico e investimenti per elevare la qualità dell'offerta ricettiva.

“Una risposta straordinaria che testimonia la vitalità del nostro sistema turistico - commenta il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi -. Le imprese sono consapevoli che la sostenibilità non è un costo, ma un investimento sulla competitività. Un segnale forte che ci spinge a lavorare dando il massimo dell’impegno.”