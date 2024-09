“Stiamo aumentando l’offerta turistica di Roma, abbiamo preso una città la cui permanenza media era di 1,9 notti, e oggi dopo 3 anni è arrivata a 4”. Inizia così una lunga chiacchierata sul turismo e Giubileo col sindaco di Roma Roberto Gualtieri, durante “Diurna”, la tre giorni di incontri e dibattiti sulla città.

“Attraverso la cultura, i grandi concerti, congressi e eventi, abbiamo creato nuovi motivi per restare a Roma, e la abbiamo fatta crescere economicamente di oltre l'8%” . Il nuovo record di turisti estivi non spaventa il sindaco, anche quando si parla di overtourism. “Non si combatte una risorsa, e soprattutto non si combatte dicendo no ai turisti. Bensì con la qualità. Per i centri storici bisognerebbe arginare chi svuota interi stabili, per farci dell’extralberghiero finto. Stiamo comunque creando uno statuto per arginare le concentrazioni, ma chiediamo un aiuto al Governo”.

A 3 mesi dall’apertura della Porta Santa, non poteva mancare un punto della situazione: “Per ora non faccio nessun bilancio, si fa alla fine. Stiamo facendo investimenti massicci in tempi incredibili. Questo è il momento più difficile, quello delle chiusure inevitabili (come per la metropolitana), dei cantieri ovunque. Ne abbiamo mille già aperti. 300 si chiuderanno entro dicembre. Il grosso durante il Giubileo. Alcuni andranno anche oltre”.

E Roma sta per presentare una novità: “Stiamo sviluppando con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, un assistente virtuale, per liberare i turisti dalla dittatura di social e canali digitali che, sottoposti alle regole della pubblicità, propongono sempre le stesse cose e sono essi stessi causa di overturism. Saremo i primi al mondo a farlo”.