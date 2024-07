Da oggi i soci del programma di loyalty di Hertz Italia, Gold Plus Rewards, avranno l’opportunità di scegliere benefit personali nel settore del turismo. L’azienda di autonoleggio ha infatti deciso di aderire all’iniziativa di BenefitHub in base a una convinzione, come spiega Massimiliano Archiapatti, a.d. di Hertz Italia e Vice President Operations Europe: “Quella che il benessere delle persone passi soprattutto attraverso la gratificazione, e pensiamo che aderirvi dimostri tangibilmente la nostra volontà di offrire ai nostri ospiti un’attenzione in più, una coccola, un gesto concreto per apprezzare ancora di più i nostri programmi e servizi”.

Grazie all’iniziativa gli ospiti Hertz iscritti al programma Gpr - Gold Plus Reward potranno dunque registrarsi gratuitamente sul portale BenefitHub, nella sezione dedicata a Hertz (www.hertz.it/gold), utilizzando lo stesso indirizzo email del loro profilo Gpr e accedere ad una vasta scelta di benefit, sconti e cashback che Hertz ha selezionato per loro. Potranno inoltre scegliere di rimanere aggiornati sulle promozioni attraverso un servizio di notifica e newsletter che potrà essere attivato al momento della registrazione.

“Noi - conclude Archiapatti - vogliamo concentrarci sul settore del turismo e dei viaggi sia perché rappresenta il mondo più affine e complementare al nostro business, ma anche perché insieme al tempo libero è il settore più apprezzato sulla base di una survey interna che abbiamo condotto”.