Hopscotch Italia accelera la crescita: arriva il modello Hopscotch One

Hopscotch Italia apre una nuova fase di sviluppo e rafforza il proprio ruolo all'interno di Hopscotch Group. Il piano, che porterà Hopscotch Italia a passare da 7 a 10 milioni di euro di fatturato entro il 2030, è stato presentato ieri alla stampa.

Forte di una consolidata esperienza nei settori food & beverage, turismo, hospitality e lifestyle, Hopscotch Italia amplia il proprio posizionamento introducendo sul mercato nazionale il modello Hopscotch One: un'offerta integrata che mette a sistema tutte le competenze del Gruppo per accompagnare i brand nella costruzione della propria reputazione, desiderabilità e crescita.

“Con Hopscotch One vogliamo mettere a disposizione delle aziende italiane e internazionali presenti nel Paese tutte le competenze del Gruppo in un'unica piattaforma integrata. Crediamo in un approccio che combina relazioni, contenuti, eventi, creator e attivazioni per costruire brand più forti, più rilevanti e più desiderabili. La nostra ambizione è consolidare i settori che hanno costruito la nostra storia e aprire un nuovo capitolo di crescita verso nuove categorie di clienti e nuove industrie, facendo leva su uno dei principali asset del Gruppo: la capacità di mettere in connessione persone, competenze, comunità e mercati diversi per generare valore in Italia e sui mercati internazionali” ha detto Matteo Lefebvre, managing director di Hopscotch Italia.

L'obiettivo è portare sul mercato italiano una piattaforma unificata che combina relazioni pubbliche, influencer marketing, social media, contenuti, eventi, brand activation, digital e campagne integrate.

L'Italia rappresenta uno dei mercati strategici per questa visione, grazie a una naturale affinità con i valori che guidano Hopscotch: creatività, relazioni e costruzione della desiderabilità. Partendo dalla propria legittimità storica nei settori food & beverage, turismo, hospitality e lifestyle, Hopscotch Italia intende accelerare il proprio sviluppo presso brand premium e internazionali, ampliando progressivamente la propria presenza in settori come lusso, moda, design, sport, automotive e le brand experience.