Roma si conferma capitale del turismo di lusso. Nei primi sei mesi del 2025 le presenze sono salite del +5% rispetto al 2024, con un record di permanenza media: 4,1 notti contro le 3,01 italiane e le 2,3 storiche della città.

“Un turismo più consapevole e attento alle esperienze”, sottolinea il sindaco Roberto Gualtieri, ricordando che nel 2024 Roma ha registrato oltre 51 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi.

Sul fronte hôtellerie, la Città Eterna è oggi seconda al mondo per numero di hotel 5 stelle, dietro solo a Londra, con oltre 500 strutture operative. E la crescita non si ferma: entro il 2027 apriranno 14 nuovi alberghi extra lusso, pari a 1.500 camere e 421 milioni di euro di investimenti.

In arrivo il primo Mandarin Oriental al Pinciano (108 camere, 6 ristoranti e spa) e il debutto del Four Seasons a Palazzo Marini in Piazza San Silvestro (77 camere, due ristoranti stellati e SPA). Intanto, icone come il Bvlgari Hotel Roma, il De Russie, l’Hassler e il Locarno continuano a rappresentare il fascino eterno della capitale. “Roma vive una fase di straordinaria crescita – ha ribadito Gualtieri – sostenuta anche da 13 miliardi di investimenti per rigenerazione urbana, mobilità e nuove attrazioni culturali”.

Paola Trotta