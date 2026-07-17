I 10 comandamenti per un turismo all'altezza dell'Italia

“Sono alla guida di questo ministero da tre mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso: non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, consolidare ciò che funziona e lasciare al Paese strumenti più forti, più stabili, più moderni. Questo è ciò che riguarda il breve e medio termine, consentitemi ora il sogno“.

Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi in audizione alle Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria e Agricoltura del Senato sulle linee programmatiche del suo Dicastero. Il ministro ha così stilato quelli che lui stesso ha chiamato i 10 comandamenti del turismo italiano, per lo sviluppo del settore ben oltre la durata del suo mandato:

1 - Attrarre investimenti privati con incentivi certi

2 - Creare una finanza specializzata

3 - Ridurre la stagionalità rafforzando le imprese

4 - Accelerare l'uso della tecnologia e dell'IA per aumentare la competitività

5 - Mettere al centro i lavoratori

6 - Sviluppare nuovi mercati e nuovi turismo

7 - Rendere più strategica la promozione internazionale

8 - Investire nel sud

9 - Garantire la sostenibilità del settore

10 - Garantire stabilità del settore e ottenere una linea europea di bilanci specifica.