I Best Chef Awards approdano a Milano a ottobre

I migliori chef del mondo si danno appuntamento a Milano. Si terrà infatti nel capoluogo lombardo dall’10 al 2 ottobre prossimo la settima edizione del Best Chef Awards, che tornano in Europa dopo l’edizione di Dubai.
Per due giorni, dunque, la città sarà sotto gli occhi del mondo enogastronomico, un settore che in Italia più che altrove ha un solidissimo connubio con il turismo.
E proprio per questo Milano, come riporta traveldailynews.com, ospiterà in quei giorni una serie di eventi a tema. Tra i nomi confermati, lo chef italiano Massimo Bottura, oltre a l giapponese Yoshihiro Narisawa e allo spagnolo Joan Roca.
Il Gala ufficiale è programmato all’iconico Studio 90 di Milano, ma altri eventi coinvolgeranno l’area della Franciacorta, rinomata per i suoi vini.